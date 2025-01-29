Üye Girişi
Haberler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı

Kocaeli'nde 1350 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nde 1350 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te bir araçta yapılan aramada 1350 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olay sonrası bir kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te bir araçta arama yaptı. Aramada bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
img

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
img

Elon Musk'ın desteklediği kripto para birimi uçuşa geçmeye hazırlanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.