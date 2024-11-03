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Kocaeli'nde 120 Kilogram Kaçak Tütün ve Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nde 120 Kilogram Kaçak Tütün ve Sigara Ele Geçirildi
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İzmit'te bir araçta gerçekleştirilen aramada 120 kilogram kaçak tütün, 40 paket sigara ve 750 puro bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 120 kilogram kaçak tütün, 40 paket sigara ve 750 kaçak puro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik yürüttüğü çalışmalarda İzmit'te bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 120 kilogram kaçak tütün, 40 paket sigara ve 750 kaçak puro ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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