Kocaeli Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 500 tabanca fişeği ve 6 kesici-delici alet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı. - KOCAELİ