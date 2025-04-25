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Kocaeli Merkezli Operasyonda 11 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli Merkezli Operasyonda 11 Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli, Sakarya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan 11 çete üyesi yakalandı. Operasyonda çeşitli araçlar ve belgeler ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan 11 çete üyesi yakalandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı faaliyet kapsamında, 22 Nisan'da Kocaeli, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin, hurdaya ayrılmış araçlara ait şasi numaralarını kullanarak yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçları yasal görünümlü hale getirip satışa sundukları, bu yöntemle organize şekilde haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında; 12 dorse, çekici, tabanca, 146 fişek, 46 araç ruhsatı, 15 şasi etiketi ve 3 araç plakası ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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