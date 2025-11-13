Haberler

Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 37 Gözaltı

Güncelleme:
Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi, 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. 37 şüpheli gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 11 Kasım 2025 tarihinde Kocaeli merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi. Operasyon öncesinde 2 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
