Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 37 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli merkezli 11 ilde internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanı vererek dolandırıcılık yapan bir şebekeye düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.

Kocaeli merkezli 11 ilde, internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanı vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 37 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekenin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin, internet üzerinden sahte hesaplar açarak "bungalov kiralama" vaadinde bulunduğu, kendilerini arayan vatandaşlara IBAN vererek para topladığı belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.

43 kişinin mağdur olduğu olayda, 11 Kasım'da Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen 2 şüphelinin ise operasyon öncesi başka suçlardan yakalanarak cezaevine girdiği anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 laptop, 3 bilgisayar kasası, 8 HDD (sabit disk) ve 2 tablet ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
