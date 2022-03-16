Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli Antalya, Konya ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda; 1 doktor ve 4'ü eski 5 askeri personel 1 kişi de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa