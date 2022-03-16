Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli Antalya, Konya ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda; 1 doktor ve 4'ü eski 5 askeri personel 1 kişi de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, 3. Sayfa, Haberler

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