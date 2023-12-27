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Kocaeli Körfez'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bacada bilinmeyen bir sebeple çıktı ve hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli İtfaiye Körfez Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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