Kocaeli Körfez'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ