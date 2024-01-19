Kocaeli Körfez'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi Selvili Sokak'taki 4 katlı binanın elektrik panosunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden bina sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ