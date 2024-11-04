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Kocaeli Kartepe'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde trafik ışıklarında iki otomobilin çarpışması sonucu M.T.Y. isimli sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde trafik ışıklarında iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca Yolu Caddesi Ataevler Mahallesi'nde seyir halinde olan M.T.Y. hakimiyetindeki 41 KL 685 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile L.G. idaresindeki 43 AY 730 plakalı otomobil, Sarımeşe mevkisindeki trafik ışıklarında çarpıştı. Kazada sürücü M.T.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.T.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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