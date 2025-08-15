Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını Başladı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Suludere bölgesinde başlayan orman yangınına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü sardı.
Yangın öğle saatlerinde Suludere bölgesinde başladı. Ağaçlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzünü sararken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa