Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını Başladı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Suludere bölgesinde başlayan orman yangınına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü sardı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın öğle saatlerinde Suludere bölgesinde başladı. Ağaçlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzünü sararken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
