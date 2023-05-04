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Kocaeli Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 500 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 sikke ele geçirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 500 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 sikke ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Karamürsel'de ikamet eden bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 500 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 87 tabanca fişeği, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 Sikke ele ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karamürsel Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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