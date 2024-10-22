Kocaeli-İstanbul Sınırında Tır Kazası: Yükler Yola Saçıldı
Kocaeli-İstanbul sınırında virajı alamayan tırın dorsesindeki yükler yola düştü. Maddi hasarla atlatılan kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Kocaeli- İstanbul sınırında virajı alamayan tırın dorsesinde taşıdığı yükler yola saçıldı.
Çayırova-Tuzla Şifa Mahallesi sınırındaki Ali Haydarefendi Caddesi ile Çiftlik Caddesi'nin kesiştiği noktada, virajı dönerken kontrolden çıkan tırın taşıdığı yüklü malzemeler yola düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı. - KOCAELİ