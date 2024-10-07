Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Hastanesinde Alkollü Taşkınlık

Kocaeli Hastanesinde Alkollü Taşkınlık
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki hastanede alkollü bir şahıs taşkınlık yaparak sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Olayın ardından şahıs sakinleştirilerek hastaneden çıkarıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hastanenin acil servisine gelen ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs taşkınlık çıkardı. Sağlık çalışanlarına zor anlar yaşatan şahıs sakinleştirilerek hastaneden çıkarıldı.

Olay, Körfez Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acile gelen ve alkollü olduğu bildirilen şahıs, hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları korkuttu. Taşkınlık çıkaran şahıs, hastane çalışanlarına da zor anlar yaşattı. Durum hastane polisi ve güvenliğe bildirildi. Şahıs, ekipler tarafından sakinleştirilerek dışarı çıkarıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hastane kocaeli Körfez

19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"

 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi

CHP lideri Özel seçimde kaybettikleri şehirden özür diledi

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi? Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı? Semiha Yankı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek? Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu? Murat Sancak neden istifa etti? Ankara su kesintisi sorgulama! Güdül ve Çankaya'da sular ne zaman gelir? 7 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne?
title