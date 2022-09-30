Kocaeli haberleri | Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli yerel 3. sayfa haberine göre Kocaeli'de FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında emekli astsubay ve ihraç astsubayın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında emekli astsubay ve ihraç astsubayın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, emekli astsubay, ihraç astsubay ile 2 sivil sözde mahrem sorumlu olmak üzere 4 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KOCAELİ