4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi. Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Polis ekipleri Körfez ilçesindeki bir araçta yaptığı aramada, 5 ve birer litrelik şişelere doldurulmuş halde 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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