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Kocaeli haberleri! Kocaeli'de 20 aranan şahıs yakalandı

Kocaeli haberleri! Kocaeli'de 20 aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'de çeşitli suçlardan 1 ile 17 yıl arası hapis cezası ile aranan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan 1 ile 17 yıl arası hapis cezası ile aranan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 aranan şahıs yakalandı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda çeşitli hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 1 ile 17 yıl hapisle aranan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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