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Kocaeli haberleri... Kocaeli akıllara durgunluk veren olay: Kendini aracın önüne attı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli haberleri... Kocaeli akıllara durgunluk veren olay: Kendini aracın önüne attı

Kocaeli haber: Kocaeli'de boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir şahıs kendini sokaktan gelen bir aracın önüne attı.

Kocaeli'de boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir şahıs kendini sokaktan gelen bir aracın önüne attı. Şaşkınlık veren o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan vatandaş sokak ortasında bir süre bekledikten sonra kendisini, yoldan geçen S.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Ford marka hafif ticari aracın önüne attı. Sürücü S.B. ve etraftaki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kendini aracın önüne atan şahıs tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı anlatan mahalle sakini, "Çok garip bir olaydı. Gördüğümüz zaman biz de şaşırdık. Anlam veremedik. Bir anda kendini aracın üzerine attı. Her zaman gördüğümüz, alışık olduğumuz bir durum değil. Şaşkınlık içerisinde kaldık" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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