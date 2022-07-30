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Kocaeli haberleri | Kandıra'da iki kişi boğularak hayatını kaybetti

Kocaeli haberleri | Kandıra'da iki kişi boğularak hayatını kaybetti

Kocaeli haber... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki kişi boğularak hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan eşiyle beraber Cebeci'ye yüzmeye gelen 46 yaşındaki Murat Kılınç, denizde çırpınırken görüldü. Çırpınmaların ardından cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarılan Kılınç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Kılınç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir diğer boğulma vakası ise Çamkonak Uzunkum'da yaşandı. Çayırova'dan arkadaşlarıyla beraber yüzmeye gelen 42 yaşındaki Fikret Abacı, bir süre sonra gözden kayboldu. Cankurtaran ekiplerince yapılan aramada sudan çıkarılan Abacı, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Fikret Abacı, yaşamını yitirdi.

Jandarma, olaylarla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Sakarya Kocaeli Kandıra 3. Sayfa Haberler

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