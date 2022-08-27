Kocaeli haberi: Kocaeli'de yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Kocaeli'de güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler 35 düzensiz göçmen yakaladı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve burada gözetim altında tutulan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa