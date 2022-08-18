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Kocaeli haberi: Kocaeli'de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı

Kocaeli haberi: Kocaeli'de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli haberine göre Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle eş zamanlı operasyonla yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle eş zamanlı operasyonla yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şahsa 15 Ağustos Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun neticesinde şahıslar gözaltına alındı. Ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla şahıslar adliyeye sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli PKK 3. Sayfa Haberler

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