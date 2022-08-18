Kocaeli haberi: Kocaeli'de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli haberine göre Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle eş zamanlı operasyonla yakalanan 5 şahıs tutuklandı. Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle eş zamanlı operasyonla yakalanan 5 şahıs tutuklandı. Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şahsa 15 Ağustos Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun neticesinde şahıslar gözaltına alındı. Ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla şahıslar adliyeye sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kocaeli haberi: Kocaeli'de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.