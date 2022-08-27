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Kocaeli haberi... Kocaeli'de 30 kilo esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli haberi... Kocaeli'de 30 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 30 kilo 805 gram uyuşturucu ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 30 kilo 805 gram uyuşturucu ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Uyuşturucu yetiştiriciliği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Kartepe ilçesi Şevkatiye Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada 30 kilo 805 gram kubar esrar ve ekili halde 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken İ.A. ve C.M. isimli 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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