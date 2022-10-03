Son dakika 3. sayfa: Gebze'de refüje çarpan kamyon yan yattı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Gebze'de refüje çarpan kamyon yan yattı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarpıp yan yattı. Gebze'de refüje çarpan kamyon yan yattı: 2 yaralı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarpıp yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Gebze ilçesi Kirazlıpınar Mahallesi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 34 EVG 027 plakalı Ford marka kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarpıp yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve yolcuyu çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yolcu kısmında bulunan şahıs kazayı hafif yaralı atlatırken, şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç Jandarma İtfaiye Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Gebze'de refüje çarpan kamyon yan yattı: 2 yaralı - Haberler

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