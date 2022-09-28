Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de terör örgütü şüphelisi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu A.C.E.V.'nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Cihat Polat/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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