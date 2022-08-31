Kocaeli haber | Kocaeli'de prefabrik ev alev alev yandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan tek katlı prefabrik ev, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi, Aydınkent Mahallesi, Hacı Mecit Bulvarında bulunan prefabrik evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B'ye ait tek katlı prefabrik evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, prefabrik ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında prefabrik evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ