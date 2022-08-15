Kocaeli haber | Kocaeli'de bir araçta 780 paket kaçak sigara ele geçirildi Kocaeli haberler... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından Çayırova ilçesinde durdurulan bir araçta 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak sürücü hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çayırova Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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