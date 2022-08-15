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Kocaeli haber | Kocaeli'de bir araçta 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli haber | Kocaeli'de bir araçta 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli haberler... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından Çayırova ilçesinde durdurulan bir araçta 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak sürücü hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çayırova Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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