Kocaeli haber! Kocaeli'de 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli 3. sayfa haberine göre Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri tarafından 2 farklı olayda yapılan operasyonda 10 kilo 5 gram metamfetamin, 2 kilo 25 gram esrar, 20 kilo 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 8 şahıs yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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