Kocaeli haber: Kocaeli'de 30 kilogram esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilo 805 gram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilo 805 gram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 805 gram esrar ele geçirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Uyuşturucu maddeler ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bugün il jandarma ekiplerimiz tarafından 30 kilo 805 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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