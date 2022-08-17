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Kocaeli haber | Kocaeli'de 2 kişiyi vuran şüpheli yakalandı

Kocaeli haber | Kocaeli'de 2 kişiyi vuran şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

Olay, 9 Ağustos Salı günü İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Motosikletiyle dükkana gelen E.K (31), iş yeri çalışanları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, yanında getirdiği silahı çıkartarak iş yeri çalışanı olan Y.T. ve iş yerinin önünde oturan Ö.Y.'yi yaraladı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin E.K. olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsın saklandığı evinde operasyon düzenleyerek, olayda kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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