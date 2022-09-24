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Kocaeli haber... Derince'de 3 kişi 540 metre kablo çaldı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli haber... Derince'de 3 kişi 540 metre kablo çaldı

Kocaeli haberler: Kocaeli'nin Derince ilçesinde 540 metre kablo çalan 3 şahıs, polis tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 540 metre kablo çalan 3 şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Toydemir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altında bulunan ve bir firmaya ait 540 metre uzunluğunda kablolar açıktan hırsızlık yoluyla çalındı. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler M.S., E.S. ve B.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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