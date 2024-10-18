Kocaeli Gebze'de Gaz Kaçağı İhbarları Endişe Yarattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde birçok noktadan gaz kaçağı ve kokusu ihbarı yapıldı. Vatandaşlar tedirgin olurken ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı mahallelerde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aynı anda çok sayıda noktadan gaz kaçağı ve kokusu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Güzeller Mahallesi 911/1 Sokak'ta bulunan binanın ve İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Yıldızlı Camii'nin doğalgaz kutusunda kaçaklar olduğunu belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Doğalgazın kapatılması ile ekipler, çürüdüğü iddia edilen boruları değiştirerek facianın önüne geçti. - KOCAELİ