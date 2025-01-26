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Kocaeli Düğün Salonunda Kavga: İki Yaralı

Kocaeli Düğün Salonunda Kavga: İki Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir düğün salonunda başlayan kavga, sokakta devam etti. Silahla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavga sokağa taştı. Olayda iki kişi silahla yaralandı.

Kavga, 00.00 sıralarında Dumlupınar mahallesi Askeri Sapağı sokakta bulunan düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonu içinde başlayan tartışma sokakta devam etti. Yanında getirdiği silahı çıkartan B.K., tartıştığı B.D. ile O.Ç.'ye ateş etti. B.D. bacaklarından yaralanırken, O.Ç. ise kasığından vuruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı B.K. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla alakalı inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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