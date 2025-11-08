Kocaeli Dilovası'nda Yangın: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri alevlere teslim oldu. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. - KOCAELİ
