Kocaeli Dilovası'nda Yangın: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan iş yerinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri alevlere teslim oldu. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. - KOCAELİ