Kocaeli Devlet Hastanesi Otoparkında Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli Devlet Hastanesi otoparkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 10 yıl hapis cezası verildi. Kararı duyan sanık "Adaletiniz yok, menziliniz şaşmış" diyerek mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Olay, 23 Ocak'ta Kocaeli Devlet Hastanesi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin D.'nin hareketlerinden şüphelenen narkotik dedektifleri, şahsı fiziki takibe aldı. Yapılan takipte Kocaeli Devlet Hastanesi'ne giden Seyfettin D.'nin M.R.S. ile buluşarak, uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edildi. Yapılan takibin devamında polis ekipleri M.R.S'nin üstünde 35 gram uyuşturucu ele geçirdi. Seyfettin D.'nin takibine devam eden ekipler, bir süre sonra şüphelinin tekrardan hastanenin otoparkında şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Seyfettin D.'nin yanına giden ekipler, şüphelinin üstünde 24,60 gram metamfetamin ele geçirdi. Seyfettin D. ile M.R.S ekiplerce gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından Seyfettin D. tutuklanırken, M.R.S. serbest bırakıldı.

"Mezun olmama son 2 dersim kaldı. Tahliyemi istiyorum"

Sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Seyfettin D., avukatı Yeşim Karagören ve tutuksuz sanık M.R.S.'nin avukatı Feyat Tunç katıldı. Tutuksuz sanık M.R.S ise duruşmaya katılmadı. Savunması için söz hakkı verilen Seyfettin D., "Olaydan bir iki gün önce gözümden yaralandım. Hastaneye tedavi için gittim ancak benden para istedikleri için tedavi olamadım. Duruma sinirlenerek M.R.S'den daha önce verdiğim borcu almak için yanıma çağırdım. Suçu kabul etmiyorum. 1 yıldır adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Kimseye uyuşturucu satmadım. Sadece uyuşturucu içicisiyim. Ele geçirilen maddeler kendim kullandığım maddedir. Üniversite öğrencisiyim. İstanbul'da ekonometri bölümü okuyorum. Mezun olmama son 2 dersim kaldı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Avukatların savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

"Adaletiniz yok, menziliniz şaşmış"

Mahkeme heyeti, M.R.S'nin uyuşturucu ticareti yapma suçundan delil elde edilemediğinden beraatine ancak uyuşturucu madde bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Seyfettin D. ise uyuşturucu ticareti yapma suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kararı duyan sanık, "Adaletiniz yok, menziliniz şaşmış" diyerek heyete tepki gösterdi. - KOCAELİ