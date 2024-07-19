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Kocaeli Derince'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Geredeli Mahallesi Yağcılar mevkisinde bulunan iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle evde hasar oluştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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