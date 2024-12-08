Kocaeli Derince'de Balkon Yangını: Kadın Yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir apartmanın balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden kadın, elinden yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evin balkonunda yangın çıktı. Yangına müdahale sırasında elinden yaralanan kadına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, Çenedağ Mahallesi Cevizli Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler, dairenin içine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek istediği esnada elinden yaralanan kadına sağlık ekipleri müdahale etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ