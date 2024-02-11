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Kocaeli Derince'de Apartman Yangını

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Yeniknet Mahallesi Serpil Sokak'ta bulunan Bahar Sitesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairenin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Daire sakinleri yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Dairenin mutfak kısmında maddi hasar oluştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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