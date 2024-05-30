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Kocaeli Derince'de 300 balya saman çıkan yangında küle döndü

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan açık alanda bulunan 300 balya saman, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak samanlar küle döndü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 300 balya saman çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Toylar Mahallesi'ndeki açık alanda bulunan samanlar bilinmeyen bir sebeple yandı. Büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 300 balya saman küle döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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