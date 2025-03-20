Kocaeli'den İstanbul'a uzanan takip: "İtirafta bulunacağım"

Kocaeli'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 7 sanık, mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek, sadece kullanıcı olduklarını savundu. İtirafta bulunacağını sanıklardan biri ise içici olduğunu ileri süren arkadaşlarından E.Ş.'nin satıcı olduğunu söyleyerek, "Tek suçum bağımlılığımın kurbanı olmak" dedi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri; R.B., U.A., M.V.Y.'nin birlikte hareket ederek, uyuşturucu madde sattıkları yönünde ihbar aldı. 23 Temmuz 2024 tarihinde R.B.'nin kiraladığı araçla U.A. ve M.V.Y. ile birlikte Kocaeli'den İstanbul'a gittiği ve temin ettikleri uyuşturucuları Kocaeli'de satacakları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takip sonrasında şüphelilerin içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 347 gram bonzai, şüphelilerin fiziki olarak irtibat halinde olduğu takside ise bin 185 gram bonzai ele geçirildi. Taksici A.B., takside bulunan A.A., O.S., E.Ş. ile R.B., U.A., M.V.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise U.A.'nın evinde 100.7 gram bonzai ele geçirildi. İfadeleri alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

R.B.: "E.Ş. kendi kaynağına ulaşamadığını ifade etti"

Olaya ilişkin açılan davanın 2. celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar A.A. (27), A.B. (23), E.Ş. (24), M.V.Y. (21), O.S. (21), R.B. (27), U.A. (25) ve avukatları katıldı.

Olay tarihini anlatan tutuklu sanık R.B., "Olay tarihinde İstanbul'dan geliyordum, tek başımaydım. Yanımda bir miktar uyuşturucu madde vardı. İzmit'e yaklaşırken M.V.Y.'yi ve U.A.'yı aradım. Mahallede olduklarını, eve geçeceklerini söylediler ve beni de eve davet ettiler. U.A.'nın evine gittiğimde herkes kendi uyuşturucusunu kullandı. Bir süre sonra E.Ş. beni arayarak ne yaptığımı sordu. İstanbul'a gideceğimi söyleyince uyuşturucusunun bittiğini, kendi kaynağına ulaşamadığını ifade etti. Benimle birlikte İstanbul'a gelebileceğini söyledim. 'Ben uyuşturucu alacağım, kendi arabamla gideceğim. İstersen başka bir arabayla gelebilirsin' dedim. Zira İstanbul'dan kendi arabamla ne yapacağım belli değildi, başka bir yere gidebilirdim, bu sebeple 2 araç gidelim dedim. M.V. ve U.A. sıkıldıklarını söyleyerek benimle İstanbul'a gelmek istediklerini söyledi. M.V., U.A. ile İstanbul'a gittik" dedi.

"M.V.,Y. ve U.A.'nın uyuşturucu alma gibi bir düşünceleri yoktu"

Sanıklardan E.Ş.'ye konum attığını söyleyen R.B., "Kendisi ticari taksiyle yanımıza geldi. Yanında A.A., O.S. vardı. A.A. ve O.S.'yi bu olay nedeniyle tanıdım. Taksicide şu an huzurdaki A.B'dir. Devamında araçlardan indik. O.S. ve E.Ş. ile ATM'lerden para çektik. M.V.,Y. ve U.A'nın uyuşturucu alma gibi bir düşünceleri yoktu, benim uyuşturucu almaya gittiğimi biliyorlardı, hatta ben E.Ş.'ye taksici A.B.'yi tanımadığım için 'Bu kim? O da mı uyuşturucu alacak?' diye sordum. E.Ş., taksici A.B.'nin O.S.'nin kuzeni olduğunu ancak olaydan haberi olmadığını söyledi. Satıcı şahıslarla İstanbul'a gitmeden önce iletişim kurmuştum. Bu şahıslar bana konum atmışlardı" diye konuştu.

"E.Ş. ile birlikte satıcı şahısların aracına bindik"

2 araçla attıkları konuma gittiklerini belirten R.B., "Ben kendi aracımdan indim, taksiden de E.Ş. indi. E.Ş. ile birlikte satıcı şahısların aracına bindik. Zaten satıcı şahıslar 3 kişi gelmişti, 5 kişi ancak araca sığdık. Araç hareket etmeye başladı. Şahıslar bizim araçların kendilerini takip etmesini istedi, benim bulunduğum araç yakındaydı. U.A. benim aracımla bizi takip etmeye başladı. E.Ş.'ye, 'Sende haber ver' dedim. E.Ş., telefonunun kapalı olduğunu söyleyerek haber veremeyeceğini söyledi. Ben de E.Ş.'nin aracındaki kişileri tanımadığım için arayıp takip etmelerini söyleyemedim. Araçta ilerlerken E.Ş. ve ben elimizdeki paramızı verdik. Karşılığında ayrı ayrı uyuşturucumuzu aldık. Kısa süre sonra bizi yolda bıraktılar" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da uyuşturucu madde çok daha ucuz"

Herkes kendi uyuşturucusunu aldıktan sonra araçlarıyla dağıldıklarını belirten R.B., "En sonunda yolda polisler tarafından yakalandık. Aracımda ele geçirilen uyuşturucu maddenin tamamı bana aittir, ben kullanıcıyım, atılı suçlarla ilgim yoktur. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmam. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. İstanbul'da uyuşturucu madde çok daha ucuz olduğu için oradan almaya gittik. U.A.'nın evinde bulunan uyuşturucu da bana aittir. Satıcı değil, içiciyim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

E.Ş.: "Taksici A.B'nin uyuşturucu almaya gittiğimizden haberi yoktu"

Savunması için söz hakkı verilen sanıklardan E.Ş. de, "Olay tarihinde arkadaşlarım O.S. ve A.A. ile birlikte mahallede oturuyorduk. O.S. ve A.A'den habersiz sürekli İstanbul'a uyuşturucu madde almaya gittiğini bildiğim R.A.'yı aradım, R.B.'ye 'İstanbul'a uyuşturucu madde almaya gidecek misin? dedim. R.B.'de İstanbul'a doğru yola çıktığını söyledi. 'Kendine bir araç ayarla' diyerek bana İstanbul'da bir konum attı. Bu aşamada O.S. ve A.A.'nın uyuşturucu madde almaya gideceğimden haberleri oldu. Onlarda almak istedi. O.S.'nin kuzeni olan taksici A.B.'yi çağırdılar. A.B.'nin uyuşturucu almaya gittiğimizden haberi yoktu" diye konuştu.

"Satıcılara toplam 15 bin TL verdim"

ATM'den O.S. ve A.A. ile birlikte para çektiklerini aktaran E.Ş., "Devamında R.B. benim aracıma geldi. Aramızda topladığımız parayı kendisine verdim ancak R.B. kabul etmedi. 'Sen de benimle satıcı şahısların yanına gel' dedi. Uyuşturucumuzu aldık. En sonunda da yakalandık. Polisler R.B.'yi takip ediyormuş. Ben sadece içiciyim. O.S., A.A. ve ben 5'er bin TL mal aldık. Satıcılara toplam 15 bin TL verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

A.B.: " İstanbul'a niçin gittiğimizi sormadım"

Taksici A.B., sanıkların ifadelerini doğrulayarak, olayda dahli olmadığını söyledi. A.B., "O.S.'de taksicilik yapar, halamın oğlu olur. Taksiye ihtiyacımız olduğunda birbirimize haber veririz. İstanbul'a niçin gittiğimizi sormadım. Tahliye ve beraatimi isterim" diye konuştu.

M.V.Y.: "Ele geçirilen uyuşturucu maddeler R.B.'ye aittir"

Suçlamaları kabul etmeyen M.V.Y. "Olaylar R.B.'nin anlattıkları gibi gerçekleşmiştir. Ben ve U.A., sadece gezmek amacıyla R.B. ile İstanbul'a gitmiştik. R.B.'nin içimlik alacağını biliyordum, bu kadar büyük miktarda uyuşturucu madde alacağını bilmiyordum. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler R.B.'ye aittir. Benim ilgim ve alakam yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum, Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. U.A.'nın evinde ele geçirilen uyuşturucu madde R.B.'ye aittir" dedi.

O.S.: "Araçta o kadar uyuşturucu olduğunu karakolda öğrendim"

Tutuklu sanık O.S. ise "E.Ş. ve A.B.'nin anlattıkları doğrudur, olaylar anlattıkları gibi gerçekleşmiştir. Araçta ele geçirilen uyuşturucunun sadece 5 bin TL'lik kısmı bana aittir. Yeni uyuşturucu madde kullanmaya başlamıştım, araçta o kadar uyuşturucu olduğunu karakolda öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

U.A.: "İkametimde ele geçirilen uyuşturucu madde R.B.'ye aittir"

Ele geçirilen uyuşturucuyla alakası olmadığını söyleyen U.A., "R.B.'nin anlattıkları doğrudur, beyanlarına katılıyorum. İkametimde ele geçirilen uyuşturucu madde de kendisine aittir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

A.A.: "İtirafta bulunacağım"

İtirafta bulunacağını dile getiren tutuklu sanık A.A. ise "E.Ş.'nin anlattıklarının bir kısmı doğru, bir kısmı yanlıştır. E.Ş.'yi 2 yıldır tanırım, O.S.'yi 1 haftadır tanıyordum. Olay günü E.Ş.'yi telefonla aradım, kullanmak için uyuşturucu olup olmadığını sordum. Kendisi uyuşturucu madde satıcısıdır, zaten kendisinden öncesinde de bir kaç kez uyuşturucu madde temin etmişliğim olmuştur. E.Ş., biraz işinin olduğunu, sonra tedarik edebileceğini söyledi. Ben de daha sonra ticari taksiyle E.Ş.'nin yanına gittim. İstanbul'dan daha ucuza uyuşturucu alabileceğimizi söyledi. O.S. ve E.Ş. ile birlikte İstanbul'a yola çıktık. Giderken E.Ş. uyuşturucu alacağımız kişi ile irtibat halindeydi" dedi.

"Kardeşim dahi uyuşturucu içer veya satarsa kendi ellerimle polise teslim edeceğim"

Sadece 5 bin TL'lik uyuşturucu aldığını dile getiren A.A., "5 bin TL'lik uyuşturucuyu ilk defa gördüm, bu kadar çok olacağını düşünmemiştim. 8 aydır tutukluyum, sadece kullanıcıyım, cezaevinde bu bağımlılıktan kurtuldum. Tek suçum bağımlılığımın kurbanı olmak. Uyuşturucu asla satmadım. Kardeşim dahi uyuşturucu içer veya satarsa kendi ellerimle polise teslim edeceğim. Ailemden özür diliyorum. Taksiciyi tanımam. Olayda ilgisi yoktur. Uyuşturucu almaya gittiğimizi bilmiyordu. Uyuşturucu geldiğinde konuyu anladı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ