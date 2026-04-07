Tuzla'da lastiği patlayan tır devrildi: TEM'de trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen kazada, ön lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi. Olay nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kocaeli'den İstanbul yönüne ilerleyen tırın ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildiği kazada, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir tır, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, muhtemel yaralanmalara karşı sağlık ekipleri hazır bulundu.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
2 kadınla aynı odada görüntülendi
Galatasaray maçı öncesi bomba iddia
Ünlü şarkıcıya ödül sadece birkaç saniye dayanabildi
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Kalp hastalarına yeni umut: Türk doktor bulduğu yöntemle çığır açtı
Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok