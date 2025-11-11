Haberler

Kocaeli'deki Yangında 7 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'deki yangında hayatını kaybeden 6 kişi ile ilgili 7 şüphelinin tutuklandığını ve 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla alakalı 7 şüphelinin tutuklandığını, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
