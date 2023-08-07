Kocaeli'deki patlamaya ilişkin yeni açıklamalar

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TMO silolarında meydana gelen patlamanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Orada bizim 60 silomuz var. Bunun 13'ü tetiklenmiş durumda. Olayı her yönüyle inceliyoruz ve araştırıyoruz. Şu anda buğday tozu sıkışması olarak değerlendiriyoruz. Elbette diğer incelemeler şüphesiz yapılacaktır" dedi. Başkan Tahir Büyükakın ise, "İlk değerlendirme, herhangi bir sabotaj vs. düşünülmediği, toz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönünde ama ileriki dönemde daha teknik detaylı araştırma yapılacaktır. Eğer ihmal söz konusuysa gereken yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TMO silolarında meydana gelen patlamanın ardından 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı olay yerindeki incelemeleri sonrası hastaneleri ziyaret etti. Yaralıların Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Derince ve SEKA'daki yaralı ve yakınlarını ziyaretlerinin ardından Şehir Hastanesi'ne gelen Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Yavuz: "3 kardeşimizin durumları biraz daha ağır"

İlk değerlendirmelere göre patlamanın buğday tozu sıkışmasından kaynaklı meydana geldiğinin öngörüldüğünü kaydeden Vali Yavuz, "12 kardeşimiz maalesef yaralanmıştır. Öncelikle yaralılarımızın kurtarılması için devletimizin tüm imkanları en kısa sürede seferber edilmiş ve olay yerine intikal etmiştir. Organizasyondan sonra derhal bende olay yerine intikal ettim. Şuan itibariyle hastalarımızı sağlık kurumlarımızda ziyaret ediyoruz. Önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ve şimdi de Kocaeli Şehir Hastanesindeyiz. Şu an itibariyle 12 kardeşimizden bazılarının durumları iyi, stabil. 3 kardeşimizin durumları biraz daha ağır. Onlarla ilgili hekimlerimiz şu anda müdahalelerine devam ediyor" dedi.

"Orada bizim 60 silomuz var"

Olay yerindeki detaylı incelemelerin de sürdüğünü vurgulayan Vali Yavuz, "Orada bizim 60 silomuz var. Bunun 13'ü tetiklenmiş durumda. Olayı her yönüyle inceliyoruz ve araştırıyoruz. Teknik değerlendirmemiz şuanda buğday tozu sıkışması olarak değerlendiriyoruz. Elbette diğer incelemeler şüphesiz yapılacaktır. Öncelikle tüm kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yaralılarımıza Rabbim şifa versin inşallah. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak üzere İl Sağlık Müdürümüz, doktorlarımız, sağlık ekiplerimiz gerekenleri yapıyorlar. İlk andan itibaren Sağlık Müdürümüzle beraberiz. Hekimlerimizle sürekli istişare halindeyiz. Bizzat hastaneye gelerek de yerinde görmek istedik. 3 tane yoğun bakımda bulunan yaralımız var. Süreçleri de hekimlerimiz tarafından takip ediliyor" diye konuştu.

Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz veriye dayalı konuşmayı seven, profesyonel, bu iş için yetiştirilmiş yöneticileriz. İlk değerlendirmemiz biraz önce de ifade ettiğim gibi buğday tozu sıkışması. Bu sektörde olabilecek hususlardan biri ve öyle görünüyor. Tekrar söylüyorum; mutlaka olay yeri inceleme ekiplerimiz tüm yönleriyle olayı araştırır ama değerlendirmemiz bu yönde. Elbette farklı bir şey olursa bunu kamuoyu ile paylaşırız. Hava sıcaklıkları olağanüstü derece sıcak gidiyor. 40 dereceleri bulan sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Biz zaten tüm limanları ve bölgeyi denetliyoruz. Meydana gelen hadise liman kaynaklı husus değil. Tedbirlerimizi alıyoruz. Bu olay hepimizi üzdü ama bahsettiğimiz sistemler havalandırma, soğutma sistemleri bu işin bir parçası. Orada 60 silo var. Silo ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri, soğutma çalışmaları devam ediyor. Şuan için risk oluşmaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı."

"Maalesef 3 kişinin durumu ciddiyetini koruyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise, "Toplam 12 yaralımız var. Daha önce de ifade etmiştik. Maalesef 3 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Diğerlerinin durumu iyi. 3 tanesinin durumu ciddi, yanık söz konusu. Hekimlerimiz gereken tüm çabayı ortaya koyuyorlar. Bizde onlar için Allah'a dua ediyoruz. 2 tanesi Şehir Hastanesi'nde, 1 tanesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde" dedi.

"Sabotaj vs. düşünülmediği, toz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönünde"

Büyükakın, şöyle konuştu:

"İtfaiye ekiplerimiz alanda yaptıkları ilk değerIendirmede oradaki uzmanlardan aldıkları bilgiye göre, bize toz sıkışmasından kaynaklı patlama olduğu bilgisini verdiler. Hububatın yüklenmesi ve boşaltılması esnasında yoğun bir toz hareketi olduğu, bunun da havayı iyonize ederek patlamaya sebebiyet verebileceği söyleniyor. İlk değerlendirme herhangi bir sabotaj vs. düşünülmediği, toz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönünde ama ileriki dönemde daha teknik detaylı araştırma yapılacaktır. Eğer ihmal söz konusuysa gereken yapılacaktır."

"Ekiplerimiz oradalar, soğutma faaliyeti yapıyorlar"

Olayın hemen ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgeye intikal ettiğine dikkat çeken Büyükakın, "Olay 14.40 civarında oldu. Anında itfaiye ekipleri olaya intikal ettiler. 15 araç ve 45 araç ile olay yerine intikal ettik. Ekiplerimiz oradalar, soğutma faaliyeti yapıyorlar. Eğer soğutma işlemini devam ettirmezsek, yangın çıkarsa problem olur ama yangın kontrol altında. Soğutma faaliyeti devam ediyor. Bizde hasta yakınlarının ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Hep birlikte el ele gerekeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Limanların rutin kontrollerinin sıklıkla yapıldığını da belirten Büyükakın, "Limanlarda, silolarda düzenli kontroller yapılıyor. Hem Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü hem de Liman Başkanlığı tarafından takibi yapılan konular ama maalesef bazen böyle kazalarla karşı karşıya kalıyoruz" dedi. - KOCAELİ