Kocaeli'deki Parfüm Tesisindeki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Teslim Alındı

Kocaeli'nde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, aileleri tarafından defnedilmek üzere gece saatlerinde teslim alındı.

Kocaeli Dilovası'nda Mimar Sinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde parfüm dolum tesisinde başlayan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi çalışmalarının ardından gece saatlerinde yakınları tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

Yangın 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası'nda bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana gelmişti. Yangında 7 kişi yaralanırken hayatını kaybeden Esma Dikan(65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu'nun (16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybedenlerin yakınları otopsi çalışmalarının tamamlanmasını Adli Tıp Kurumu önünde bekledi.

Yakınlarından DNA örneği alındı

Saatler süren otopsi çalışmalarının ardından yangında ölen 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp'ta bekleyen yakınları tarafından gece saatlerinde defnedilmek üzere teslim alındı. Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin yakınlarından DNA örneği alınarak tespit edildiği öğrenildi. - İSTANBUL