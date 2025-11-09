Haberler

Kocaeli'deki Parfüm Tesisindeki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Teslim Alındı

Kocaeli'deki Parfüm Tesisindeki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Teslim Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri, otopsi sonrası aileleri tarafından alınarak defnedilmek üzere teslim alındı. Yangında ayrıca 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, aileleri tarafından defnedilmek üzere gece saatlerinde teslim alındı.

Kocaeli Dilovası'nda Mimar Sinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde parfüm dolum tesisinde başlayan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi çalışmalarının ardından gece saatlerinde yakınları tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

Yangın 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası'nda bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana gelmişti. Yangında 7 kişi yaralanırken hayatını kaybeden Esma Dikan(65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu'nun (16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybedenlerin yakınları otopsi çalışmalarının tamamlanmasını Adli Tıp Kurumu önünde bekledi.

Yakınlarından DNA örneği alındı

Saatler süren otopsi çalışmalarının ardından yangında ölen 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp'ta bekleyen yakınları tarafından gece saatlerinde defnedilmek üzere teslim alındı. Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin yakınlarından DNA örneği alınarak tespit edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Tartıştığı oğlunu öldürdü, evlat katili oldu

Tartıştığı oğlunu öldürdü, evlat katili oldu
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu

Narin cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca cezaevinden konuştu
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
BBP lideri Destici'den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri

İttifak ortağından 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.