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Kocaeli'deki Mermer Atölyesinde Yangın: 1 İşçi Yaralandı

Kocaeli'deki Mermer Atölyesinde Yangın: 1 İşçi Yaralandı
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İzmit'te bir mermer atölyesinin mutfak kısmında sobadan kaynaklanan yangında 1 işçi yaralandı. Yangın kısa sürede büyüyerek mutfağı sararken, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mermer atölyesinin mutfak kısmında bir anda alev alan sobadan çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Eski Bağdat Caddesi üzerindeki mermer atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta yakılan sobadan bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın mutfağı sardı. Olayda D.A. isimli işçi, yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.A.., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sebebiyle mutfak ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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