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Kocaeli'deki Kavga Davasında 7 Sanığa Ceza Verildi

Kocaeli'deki Kavga Davasında 7 Sanığa Ceza Verildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, 7 sanık ceza aldı. Sanıklardan biri 32 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık toplamda 26 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması, iki ev ve bir aracın kundaklanmasıyla ilgili yargılanan 7 sanık hakkında karar çıktı. Sanıklardan biri 32 yıl, 6'sı ise toplamda 26 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat 2022'de iddiaya göre iki aile arasında küfür yüzünden çıkan kavgada Ertaş Özariş, Tarık Tanaç'ı pompalı tüfekle vurarak öldürmüş, olayda 5 kişi de yaralanmıştı. Olayın devamında iki ev ve bir araç kundaklanmış, 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadeleri alınan Salih Özariş (32), Ertaş Özariş (21), Yavuz Özariş (30), Erkan Özariş (19) ve E.Ö. (32) adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erkan, Salih ve Yavuz Özariş de yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

"Eşim ve çocukları mağdur durumda"

Tarık Tanaç'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Mahkeme salonunda tutuklu sanık Ertaş Özariş ve avukatı hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Tahliyesini isteyen sanık Özariş, eşi ve çocuklarının mağdur durumda olduğunu söyledi.

Ertaş Özariş, Tarık Tanaç'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan tahrik indirimi de uygulanarak 18 yıl hapis, Sedat Tanaç'a karşı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl, Alemdar, Vedat ve Yasemin Tanaç'a karşı 'kasten yaralama' suçundan ise toplam 5 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Salih Özariş'e 11 yıl 3 ay, Erkan Özariş'e 4 yıl 6 ay, Yavuz Özariş'e 9 yıl, Tahir Tanaç'a 5 ay 18 gün, Yılmaz Tanaç'a 5 ay 18 gün, Vedat Tanaç'a 5 ay 18 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Vedat Tanaç, 'mala zarar verme' suçundan da 5 ay hapis cezası aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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