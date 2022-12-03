Kocaeli'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gece saatlerinde otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gece saatlerinde otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. D-100 Karayolu Kartepe geçişinde meydana gelen kazada, Hüseyin Tıknaz (28) idaresindeki 54 AY 118 Tofaş marka otomobil, Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazanın şiddetiyle Hüseyin Tıknaz, G.K., İ.Ş. ve Nisa Sofu (18) otomobil içinde sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılardan Hüseyin Tıknaz hayatını kaybetmişti. G.K., İ.Ş.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, 18 yaşındaki Nisa Sofu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa D-100 Karayolu Kocaeli Tofaş 3. Sayfa Haberler

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