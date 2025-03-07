Kocaeli'deki 41 Burda AVM'de Kafeteryada Yangın Çıktı

Kocaeli'deki 41 Burda AVM'de bir kafenin mutfağında yangın çıktı. Korku dolu anlara sebep olan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Sanayi Mahallesi'nde bulunan 41 Burda AVM'nin üst katındaki bir kafenin mutfak bölümünde, fritözden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi iş yeri çalışanları ve güvenlik personelleri yaptı. İhbar üzerine de olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen kişiler, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de kafede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ