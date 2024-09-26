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Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızları İstanbul'da Yakalandı

Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızları İstanbul'da Yakalandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 127 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 10 ve 14 suç kaydı bulunuyor. Ayrıca motosiklet hırsızlığından başka 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kocaeli'de evden 127 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli İstanbul'da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Aralık 2023 tarihinde Çayırova ilçesinde bulunan evde 127 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Yapılan ihbar üzerine araştırma yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin kimlik tespitinin ardından 10 suç kaydı bulunan T.S. ve 14 suç kaydı bulunan S.Ç. isimli şüphelileri, dün İstanbul'da yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 21 Eylül Darıca ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda B.U. ve E.Y. isimli şüpheliler, dün çalıntı motosiklet ve sahte plaka ile birlikte yakalandı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Operasyon Güvenlik Çayırova İstanbul kocaeli 3-sayfa Ekonomi Güncel Suç

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