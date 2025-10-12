Haberler

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. D-100 Karayolu'nda gerçekleşen kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kartepe geçişi Uzunçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne seyir halinde olan 41 AZ 329, 54 ALH 340, 54 ANJ 690, 41 AHR 292 ve 11 AB 473 plakalı 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlarken, kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak

Gazze'de rehine takası ne zaman? İsrail tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak

Gazze'de rehine takası ne zaman? İsrail tarih verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.