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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç karıştı, 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin ulaşımda aksamalar yaşandı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Zincirleme kaza, TEM Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kaza sebebiyle 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına gelirken, hasarlı araçların yoldan kaldırılması ile aksayan ulaşım normal seyrine döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa kocaeli Ulaşım trafik Yaşam Kaza

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